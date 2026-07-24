Совет Федерации одобрил блокировку счетов и прав для уклонистов за границей

Члены Совета Федерации приняли пакет законов о временных ограничениях для россиян, которые уехали за границу и скрываются там от правосудия. Прямую трансляцию заседания вел официальный сайт палаты. Новые правила коснутся людей с уголовными сроками или административными штрафами, в том числе за дискредитацию армии, призывы к разделу страны и нарушения в работе иноагентов. Сначала МВД должно официально подтвердить, что человек находится в другой стране и намеренно уклоняется от исполнения приговора.

Если эти факты подтвердятся, власти введут против нарушителя 14 различных запретов. Чиновники заморозят счета и имущество уклониста, приостановят регистрацию его недвижимости и действие водительских прав. Также человеку запретят открывать ИП, оформлять самозанятость и пользоваться мобильными приложениями банков для перевода денег. Назначать эти меры будет Министерство юстиции. Ведомство также создаст открытый реестр, куда внесет данные всех лиц, попавших под эти ограничения. Таким образом, государство лишит скрывающихся граждан возможности полноценно распоряжаться своими активами в России.

Ранее Госдума одобрила законопроект о создании реестра уехавших россиян, которых обвиняют в дискредитации армии или нарушении законов об иноагентах и нежелательных организациях. Попавшим в этот список, который будет вести Минюст, заблокируют счета, запретят работать как ИП или самозанятые, лишат прав на управление авто и доступа к госуслугам и банковским приложениям.