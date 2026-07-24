Илон Маск: Искусственный интеллект станет умнее всех людей через пять лет

Искусственный интеллект примерно через пять лет превзойдет разум всего человечества вместе взятого. Такое мнение высказал Илон Маск, который сейчас развивает собственную нейросеть Grok в компании SpaceX. В интервью британскому журналу The Economist бизнесмен заявил, что в будущем ИИ сможет делать абсолютно все лучше людей. По его словам, единственное, что останется человеку - это просто быть человеком, пишет ТАСС.

Маск считает, что развитие технологий принесет миру "эру невероятного процветания", если только на планете не начнется третья мировая или ядерная война. При этом предприниматель сомневается, что люди сохранят контроль над машинами через 10 лет. Он видит риск в создании боевых роботов и признает, что угроза от ИИ существует. Однако Маск не знает способа остановить этот прогресс и считает, что нажимать на кнопку "стоп" не нужно, так как технологии в итоге сделают жизнь лучше для всех.

Миллиардер подчеркнул, что развитие роботов и нейросетей сейчас невозможно по-настоящему затормозить. Несмотря на возможные опасности, он верит в позитивный исход технологической гонки. Маск убежден, что искусственный интеллект станет главным инструментом для достижения всеобщего благополучия, хотя человечеству придется столкнуться с вызовами, которых раньше не существовало. Таким образом, бизнесмен видит в будущем одновременно и величайшие возможности, и серьезные угрозы.

Ранее Россия, Китай и еще 27 стран создали в Шанхае Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта для совместной работы в медицине, промышленности и науке. Соглашение позволяет участникам обмениваться опытом и запускать общие проекты, но при этом защищает их суверенитет.