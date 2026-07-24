В Челябинске после опрессовок 115 домов остаются без горячей воды

В Челябинске продолжаются опроессовки. Без горячей воды остаются десятки домов.

Испытания прошли в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах Челябинска. Сети, успешно прошедшие проверку, введены в работу.

Не обошлось без аварий. После них горячая вода вернулась в 667 домов из 822 многоквартирных и шесть из 93 частных домов. Предельный срок завершения работ – 7 августа, сообщает пресс-служба АО "УСТЭК".