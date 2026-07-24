Ставки по депозитам для бизнес - клиентов ВТБ повысили

ВТБ установил надбавку +1% годовых к типовым ставкам по депозитным продуктам и неснижаемым остаткам (НСО) для новых клиентов среднего и малого бизнеса. За первое полугодие 2026 года предприниматели провели в ВТБ около 7 млн депозитных сделок, что на 20% превышает результат аналогичного периода прошлого года, и заработали на размещении средств 220 млрд рублей.

«Мы наблюдаем рост интереса бизнеса к инструментам размещения временно свободной ликвидности. Сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии 2026 года увеличилось число депозитных сделок, а общий объем средств, заработанных на депозитных продуктах ВТБ, составил порядка 220 млрд рублей», — отметила Юлия Копытова, старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ.

Повышенная ставка применяется к типовым ставкам по депозитным продуктам и НСО для новых клиентов банка и действует при первом размещении средств в течение 30 календарных дней с даты открытия первого расчетного счета в банке без ограничений по сумме и сроку сделки. Для ее получения достаточно принять предложение в интернет-банке или мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ. Для последующих сделок по размещению средств от 10 млн в первый месяц также действуют специальные условия - надбавка от +0,3% до +0,6% годовых в зависимости от параметров сделки.

Получать доход от временно свободных средств в ВТБ могут даже небольшие компании и начинающие предприниматели – им доступно размещение от 50 тыс. рублей. Выбрать продукт и подходящие условия клиенты могут с помощью онлайн-калькулятора, пополнять депозит и продлевать его срок, а также оформлять частичное снятие средств также можно без посещения офиса. Чтобы клиенты могли принять решение о размещении и определить сумму уже после завершения всех расчетов текущего дня, для таких операций действует продленное время – до 21:00.