На уральском заводе резчик минералов погиб от удара током

На Среднем Урале прокуратура начала проверку после гибели работника на местном заводе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел сегодня утром в структурном подразделении ООО "Арамильский завод ЖБИ". По имеющейся на данный момент информации, резчик минералов проводил работы по распиловке камня и получил удар электрическим током, в результате чего скончался.

После ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Также в надзорном ведомстве обещают провести свою проверку по факту случившегося.