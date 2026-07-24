Новый этап межмуниципального сотрудничества Тюмени и Нижнего Новгорода - подписано соглашение о сотрудничестве между городскими Думами

24 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Новый этап межмуниципального сотрудничества Тюмени и Нижнего Новгорода - подписано соглашение о сотрудничестве между городскими Думами

В Тюменской городской Думе 24 июля состоялось знаковое событие, приуроченное к 440-летию областной столицы.

Прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве с городской Думой Нижнего Новгорода., которое закрепляет намерения двух крупных региональных центров России объединить усилия в нормотворческой деятельности и обмене опытом.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В мероприятии приняли участие постоянные партнеры — руководители представительных органов Кургана, Салехарда, Рязани, Нижнего Новгорода, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, а также Почетные граждане города Тюмени, представители Общественной палаты города, Тюменского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Совета трудовых коллективов, занесенных в Книгу Почета города Тюмени и Общественной молодежной палаты при Тюменской городской Думе.

Соглашение определяет широкий спектр направлений совместной работы. В частности, обмен опытом и лучшими практиками для улучшения качества жизни людей. Кроме того, предусматривается сотрудничество по совершенствованию муниципальных правовых актов и нормотворческих процессов. Также будет осуществляться координация действий при подготовке обращений в федеральные и региональные органы власти, проводиться обмен методическими материалами и правовыми актами.

Еще одно направление сотрудничества - развитие прямых контактов между руководителями, профильными комиссиями и аппаратами Дум. Такой подход позволяет оперативно перенимать успешные практики и выстраивать единые подходы к решению задач местного значения.

Для Тюменской городской Думы это соглашение о сотрудничестве стало уже двенадцатым по счету.

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил: "Я очень многому учусь у Светланы Владимировны, за что ей большое спасибо. Не сомневаюсь, что совместная работа принесёт реальные результаты, которые почувствуют жители обоих городов. Мы открыты к диалогу, готовы делиться своими наработками и перенимать лучшее у тюменцев".

Евгений Александрович, полковник, участник специальной военной операции, кавалер трёх орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» был приятно удивлен приветствием боевого товарища Рустама Сайфуллина – Героя РФ, участника специальной военной операции, заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова.

"Нижний Новгород ближе, чем кажется. У нас много общего, и наши главные задачи — защита Родины и воспитание будущего нашей страны. Такие встречи и соглашения укрепляют не только межмуниципальные связи, но и наше общее понимание того, что мы вместе решаем задачи государственной важности. Воспитывать молодёжь, передавать ей традиции, заботиться о тех, кто встал на защиту Отечества, — это то, что объединяет нас вне зависимости от расстояния", — подчеркнул Рустам Сайфуллин.

Отметила символичность этого события Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила символичность события.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Я рада, что документ подписан именно в дни, когда наша любимая Тюмень отмечает свое 440-летие. Та история, которую начали наши коллеги ещё в 90-е годы, продолжается. 35 лет назад первый документ о сотрудничестве был подписан с городом Дацин Китайской Народной Республики. Я уверена, что депутаты IX и X созывов продолжат реализацию соглашений. Здесь речь идёт не о количестве. Мы говорим о качестве нашей совместной работы", - сказала Светлана Иванова.

Депутат городской Думы, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, Почетный гражданин города Тюмени Степан Киричук подчеркнул важность состоявшегося подписания документа: "Мы видим, как благоустраиваются города: появляются новые парки, скверы, общественные пространства. Ремонтируются дороги, меняется качество жизни, и это не может не радовать. Но работы еще много. В каждом городе есть свои вопросы и задачи, которые требуют внимания. И именно такие соглашения помогают нам двигаться вперед еще быстрее".

Подписание документа станет стартом общей работы.

С городами, с которыми уже заключен такой документ, Тюменская городская Дума ведет постоянное взаимодействие. Ежегодно в Тюмени проходит социально значимая встреча Председателей муниципальных дум. В режиме видеоконференцсвязи с коллегами из других регионов регулярно обсуждаются приоритетные вопросы местного самоуправления: исполнение наказов избирателей, работа органов ТОС, проведение конкурсов инициативного бюджетирования, а также особенности организации бюджетного процесса в муниципалитетах.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутатский корпус Тюменской городской Думы уверен, что укрепление связей между представительными органами власти способствует не только решению определенных задач, но и усилению областных центров в целом.

Новое соглашение с городской Думой Нижнего Новгорода стало еще одним шагом в этой системной работе, направленной на развитие местного самоуправления и повышение качества жизни людей.

Теги: светлана иванова, тюменская городская дума, соглашение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети