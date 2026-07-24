Новый этап межмуниципального сотрудничества Тюмени и Нижнего Новгорода - подписано соглашение о сотрудничестве между городскими Думами

В Тюменской городской Думе 24 июля состоялось знаковое событие, приуроченное к 440-летию областной столицы.

Прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве с городской Думой Нижнего Новгорода., которое закрепляет намерения двух крупных региональных центров России объединить усилия в нормотворческой деятельности и обмене опытом.

В мероприятии приняли участие постоянные партнеры — руководители представительных органов Кургана, Салехарда, Рязани, Нижнего Новгорода, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, а также Почетные граждане города Тюмени, представители Общественной палаты города, Тюменского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, Совета трудовых коллективов, занесенных в Книгу Почета города Тюмени и Общественной молодежной палаты при Тюменской городской Думе.

Соглашение определяет широкий спектр направлений совместной работы. В частности, обмен опытом и лучшими практиками для улучшения качества жизни людей. Кроме того, предусматривается сотрудничество по совершенствованию муниципальных правовых актов и нормотворческих процессов. Также будет осуществляться координация действий при подготовке обращений в федеральные и региональные органы власти, проводиться обмен методическими материалами и правовыми актами.

Еще одно направление сотрудничества - развитие прямых контактов между руководителями, профильными комиссиями и аппаратами Дум. Такой подход позволяет оперативно перенимать успешные практики и выстраивать единые подходы к решению задач местного значения.

Для Тюменской городской Думы это соглашение о сотрудничестве стало уже двенадцатым по счету.

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил: "Я очень многому учусь у Светланы Владимировны, за что ей большое спасибо. Не сомневаюсь, что совместная работа принесёт реальные результаты, которые почувствуют жители обоих городов. Мы открыты к диалогу, готовы делиться своими наработками и перенимать лучшее у тюменцев".

Евгений Александрович, полковник, участник специальной военной операции, кавалер трёх орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» был приятно удивлен приветствием боевого товарища Рустама Сайфуллина – Героя РФ, участника специальной военной операции, заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова.

"Нижний Новгород ближе, чем кажется. У нас много общего, и наши главные задачи — защита Родины и воспитание будущего нашей страны. Такие встречи и соглашения укрепляют не только межмуниципальные связи, но и наше общее понимание того, что мы вместе решаем задачи государственной важности. Воспитывать молодёжь, передавать ей традиции, заботиться о тех, кто встал на защиту Отечества, — это то, что объединяет нас вне зависимости от расстояния", — подчеркнул Рустам Сайфуллин.

Отметила символичность этого события Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила символичность события.

"Я рада, что документ подписан именно в дни, когда наша любимая Тюмень отмечает свое 440-летие. Та история, которую начали наши коллеги ещё в 90-е годы, продолжается. 35 лет назад первый документ о сотрудничестве был подписан с городом Дацин Китайской Народной Республики. Я уверена, что депутаты IX и X созывов продолжат реализацию соглашений. Здесь речь идёт не о количестве. Мы говорим о качестве нашей совместной работы", - сказала Светлана Иванова.

Депутат городской Думы, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, Почетный гражданин города Тюмени Степан Киричук подчеркнул важность состоявшегося подписания документа: "Мы видим, как благоустраиваются города: появляются новые парки, скверы, общественные пространства. Ремонтируются дороги, меняется качество жизни, и это не может не радовать. Но работы еще много. В каждом городе есть свои вопросы и задачи, которые требуют внимания. И именно такие соглашения помогают нам двигаться вперед еще быстрее".

Подписание документа станет стартом общей работы.

С городами, с которыми уже заключен такой документ, Тюменская городская Дума ведет постоянное взаимодействие. Ежегодно в Тюмени проходит социально значимая встреча Председателей муниципальных дум. В режиме видеоконференцсвязи с коллегами из других регионов регулярно обсуждаются приоритетные вопросы местного самоуправления: исполнение наказов избирателей, работа органов ТОС, проведение конкурсов инициативного бюджетирования, а также особенности организации бюджетного процесса в муниципалитетах.

Депутатский корпус Тюменской городской Думы уверен, что укрепление связей между представительными органами власти способствует не только решению определенных задач, но и усилению областных центров в целом.

Новое соглашение с городской Думой Нижнего Новгорода стало еще одним шагом в этой системной работе, направленной на развитие местного самоуправления и повышение качества жизни людей.