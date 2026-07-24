Юрий Бурлачко оценил работу по привлечению частных инвестиций в региональное ЖКХ Кубани

"В ходе рабочих поездок в муниципальные образования Краснодарского края обращает на себя внимание общая проблема – высокая изношенность жилищно-коммунальной инфраструктуры. Отмечу, что регион системно подходит к исправлению данной ситуации. Ранее на страницах в соцсетях я уже говорил о роли государственных программ в развитии водопроводно-канализационного хозяйства Кубани. Они, безусловно, составляют основу поддержки этого сегмента ЖКХ. Однако текущая экономическая ситуация требует снижения нагрузки на региональный бюджет, что как никогда раньше делает актуальным вопрос привлечения в отрасль частных инвестиций", - отметил на своиз страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ОН также напомнил, что существенный импульс этой работе придал принятый депутатами ЗСК в 2024 году региональный закон, дополнивший права и обязанности Краснодарского края, участвующего в реализации концессионных соглашений.

В результате на сегодняшний день в регионе заключено 7 таких соглашений по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения на сумму более 75,4 млрд рублей. Инвесторы модернизируют почти 5 тысяч км сетей. Крупные объекты сегодня обновляются в Динском, Ейском, Белореченском и Успенском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе.

"Отмечу, при поддержке бизнеса перед Кубанью открываются широкие возможности для эффективной реализации ее богатейшего потенциала. Убежден, что дальнейшее укрепление партнерских связей между регионом и частными инвесторами – залог наших будущих успехов", - резюмировал Юрий Бурлачко.