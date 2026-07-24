Паслер утвердил лимит добычи для свердловских охотников

Для охотников Свердловской области определили новые квоты и лимит добычи. Согласно постановлению, подписанному главой региона Денисом Паслером, они будут действовать с 1 августа текущего года по 1 августа следующего.

Региональный комитет природных ресурсов допустил добычу на территориях Свердловской области в новом сезоне: 7 тыс. 501 сибирских косуль, 5 тыс. 378 лосей, 1 тыс. 603 соболей, 977 бурых медведей, 588 барсуков и 47 рысей. В своем решении комитет полагался на данные о популяции зверей и федеральные стандарты.

Также для каждой территории определена своя квота добычи. Подробнее ознакомиться со списком можно в самом постановлении.