Для всех арендаторов в Крыму снизили плату – от 50% до 75%

Для всех арендаторов имущества в Крыму снижена арендная плата – на 50% и 75% в зависимости от вида экономической деятельности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, расширен перечень видов деятельности, для которых аренда будет снижена на 75%: в него включили выращивание однолетних, многолетних культур и рассады; животноводство; смешанное сельское хозяйство; вспомогательную деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции; производство пищевых продуктов и напитков; деятельность в сфере гостиничного бизнеса, предоставления мест для временного и краткосрочного пребывания; санаторно-курортных организаций, отдыха и оздоровления детей, а также демонстрация кинофильмов.

Меры поддержки будут оказываться с 1 июля по 31 октября 2026 года.

Для других бизнесов арендную плату снизят на 50%, скидка будет действовать по 30 сентября.

"Все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня 2026 года, это обязательное условие для оказания поддержки. Напомню, освобождение от уплаты части арендной платы осуществляется в беззаявительном порядке, никаких дополнительных соглашений к действующим договорам аренды имущества заключать не нужно. Расчеты будут произведены автоматически", - отметил Аксенов.