В Екатеринбурге на Крауля мотоциклист насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня, 24 июля, на улице Крауля в уральской столице. По предварительным данным, водитель мотоцикла сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате пешеход скончался до прибытия "скорой" от полученных травм. Водитель мотоцикла с повреждениями был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Личность погибшего сейчас устанавливается. По факту ДТП проводится расследование.