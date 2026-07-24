Лавров: Надо понять, кто конкретно провалился с анкориджскими соглашениями

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите на Аляске по украинскому урегулированию, провалились.

"Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", - цитирует Лаврова РИА Новости.

"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп - я не выдам большой тайны - не раз говорил, что это наше предложение частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - заявил министр.

Он указал на то, что США модифицировали подход к пониманиям встречи по Украине на Аляске, но Россия в любом случае свои задачи выполнит.

"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио", - отметил Лавров.

Напомним, Рубио после встречи с Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине придется искать новые идеи и предложения, так как с предыдущими инициативами, выдвинутыми год назад в Анкоридже, не согласны украинцы. По его словам, США хотят мирного соглашения, но для этого необходимо, чтобы "согласились Россия и Украина".

До этого Рубио заявил, что никаких соглашений в ходе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске достигнуто не было, там было сделано предложение. Вскоре это высказывание прокомментировал Владимир Путин. Он признал, что договоренностей на саммите в Анкоридже действительно не было. Российский лидер пояснил, что "так называемый дух Анкориджа не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей". Но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. Россию просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, и она, подумав, согласилась, отметил президент.