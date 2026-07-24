Под Казанью шестеро подростков разбились на легковушке, врезавшись в дерево

В городе Зеленодольске под Казанью шестеро подростков насмерть разбились в ДТП, еще один юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Всем погибшим было от 16 до 18 лет, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, семеро подростков набилось в легковой автомобиль, водитель (который также скончался на месте от полученных травм) не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево на улице Волжской. Машина загорелась.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).