Россельхознадзор ограничит поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении в Россию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 14 по 21 июля была проведена инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении, ранее открытых под гарантии ветеринарной службы и осуществляющих поставки своей продукции в Россию.

Отмечается, что проверки подтвердили аналогичные нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах.

"Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции", - говорится в заявлении.

Ранее сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении вышли на акцию протеста у здания правительства, требуя решить проблемы с экспортом после приостановки поставок продукции в Россию. 20 июля армянские фермеры перекрыли автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую в Иран, требуя решить проблему со сбытом урожая. Жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн продукции.