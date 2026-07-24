В Кирове устраняют последствия утренней атаки

Службы жизнеобеспечения Кирова оперативно устраняют последствия удара. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Сейчас аварийно-восстановительные службы подключают электроснабжение в районе Филейки. В первую очередь оно будет подано в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники "Водоканала" уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома.

В Кирове сегодня изменена схема движения городского общественного транспорта.

Так, автобусные маршруты № 44, 46, 51, 53, 90 будут следовать по Октябрьскому проспекту, ул. Свердлова, ул. Подгорной до ОТОП "ГеоЗавод".

Маршруты № 2, 19, 22, 33 будут следовать по ул. Дзержинского без заезда на площадь ХХ Партсъезда.

Маршруты № 11, 50 будут следовать от ул. Луганской по ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Свердлова, ул. Подгорной до ОТОП "ГеоЗавод".

Маршрут № 26 будет следовать от ул. Луганской по ул. Дзержинского, Октябрьскому проспекту, ул. Свердлова до ОТОП "Северная больница".

Маршрут № 20 будет следовать до ОТОП "ГеоЗавод" рейсами, выполняемыми до ОТОП "Северная больница", и следовать от ул. Жуковского по ул. Подгорной, ул. Свердлова.

Троллейбусы маршрутов № 1, 3, 4 осуществляют движение до площади им. Лепсе.

Кировчан просят учитывать это при планировании поездок.

Напомним, предприятие в Кирове сегодня утром было атаковано ракетой, об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

"К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", - написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Кирова начался пожар. Местные СМИ пишут, что около 7 часов утра "в Кирове раздался громкий хлопок". До этого в местном аэропорту Победилово вводились ограничения на прием и отправку самолетов, позже они были сняты.

В пятницу утром режим "Ракетная опасность" и режим "Ковер" вводили в Пермском крае. Также режим опасности ракетного удара был объявлен в пяти регионах Центральной России: в Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях.