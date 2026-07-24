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Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

В слушаниях отчетов глав комитетов по итогам работы VIII созыва в Госдуме участвовали главы профильных комитетов ЗСК

"В Государственной Думе завершились слушания отчетов глав комитетов по итогам работы VIII созыва. Парламентарии подробно доложили об основных результатах своей 5-летней законотворческой деятельности. В онлайн-формате в заседании приняли участие и главы профильных комитетов ЗСК", - сообщил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он напомнил, что по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в регламент нижней палаты парламента на пленарном заседании 21 июля впервые внесли норму о ежегодном проведении таких отчетов.

"Новые законопроекты активно обсуждаются в СМИ и социальных сетях, люди ждут от политиков и управленцев конкретных действий, которые бы решили их насущные проблемы. В этой связи ежегодные отчеты комитетов Госдумы – еще один шаг, увеличивающий прозрачность работы власти. Подобные слушания позволят каждому гражданину оценить масштаб работы, проводимой парламентариями в самых разных сферах жизни, а депутатам – в очередной раз оправдать кредит доверия своих избирателей", - считает спикер ЗСК.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко напомнил, что опыт работы Законодательного Собрания Кубани определяет отчеты профильных комитетов неотъемлемой частью повестки регионального парламента.

"Обсуждение текущих результатов деятельности позволяет совместными усилиями справляться с новыми вызовами, выстраивать общую линию работы. В том числе и благодаря этому в завершившемся парламентском году на заседаниях постоянных комитетов ЗСК было рассмотрено свыше 1,2 тысячи вопросов, касающихся в числе прочего совершенствования правового поля и депутатского контроля за исполнением действующего законодательства", - резюмировал спикер Кубанского парламента.

Теги: юрий урлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, госдума


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