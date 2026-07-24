Названы самые мокрые места этого лета на карте России

Лето 2026 года уже стало рекордно мокрым для значительного числа российских регионов – на Кавказе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

С начала лета 466 мм осадков выпало на Дальнем Востоке – в селе Аян на берегу Охотского моря. Второе и третье места у свердловских городов – Екатеринбург (360 мм) и Туринск (340 мм), пишет Telegram-канал Shot.

Также в топ-10 самых мокрых мест вошли Златоуст (Челябинская область), Посьет (Приморье), Софийск (Хабаровский край), Тюмень, Калининград, Пермь, Нерчинский завод (Забайкалье).