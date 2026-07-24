Глава Wildberries Татьяна Ким: Пострадавших при атаке на склады компании нет

Глава Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку беспилотников на логистические комплексы компании в Петербурге, Ленобласти и Симферополе.

"Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев - на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты - по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий", - сообщила Ким.

Она добавила, что сейчас компания пытается перераспределить товары по складам "для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров".