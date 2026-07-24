Предприятие в Кирове атаковано ракетой, есть пострадавшие

Предприятие в Кирове сегодня утром было атаковано ракетой, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

"К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", - написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Кирова начался пожар. Местные СМИ пишут, что около 7 часов утра "в Кирове раздался громкий хлопок". До этого в местном аэропорту Победилово вводились ограничения на прием и отправку самолетов, позже они были сняты.

В пятницу утром режим "Ракетная опасность" и режим "Ковер" вводили в Пермском крае. Также режим опасности ракетного удара был объявлен в пяти регионах Центральной России: в Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях.