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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Аркадий Дворкович приостановил работу на посту главы FIDE после внесения его в санкционные списки ЕС

Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций, введенных в отношении него Евросоюзом. Дворкович назвал решение европейских властей "незаконным и несправедливым" и заявил, что будет его обжаловать.

В санкционные списки Дворкович попал накануне выборов президента FIDE. По данным журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), Дворкович собирался на следующей неделе подать документы на переизбрание в сентябре 2026 года.

Дворкович возглавляет федерацию с октября 2018 года. В 2022 году его переизбрали президентом организации, кроме него на этот пост тогда претендовал украинец Андрей Баришполец.

В июне этого года FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). В организации объяснили это тем, что ФШР не исполнила решение Спортивного арбитражного суда. Суд в марте этого года постановил, что ФШР должна приостановить деятельность на территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму. Совет FIDE пришел к выводу, что решение суда выполнено не было. При этом в FIDE отметили, что решение относится только к самой организации и не распространяется на спортсменов, которые могут продолжить участие в мероприятиях под эгидой организации.

В 2022 году FIDE запретила российским шахматистам выступать под национальным флагом, они могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом FIDE. С прошлого года юниоры и дети могут выступать с национальной символикой.

Теги: аркадий дворкович, fide, санкции


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