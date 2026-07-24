В Перми из-за введения режима ракетной опасности произошла массовая задержка рейсов
В аэропорту "Большое Савино" задерживаются девять рейсов в Санкт-Петербург, Анталью, Калининград, Москву и Нижневартовск, передает корреспондент Накануне.RU.
Еще восемь рейсов задержаны на прилет из Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы, Махачкалы и Антальи. Самолет в Санкт-Петербург задерживается на семь часов, в Анталью – на три часа, в Калининград – на пять часов, в Москву– на четыре часа, в Нижневартовск – на пять часов.
Сегодня утром, в 08.41 по местному времени в Пермском крае ввели режим "Ракетная опасность" и режим "Ковер".
В 10.40 режим ракетной опасности был снят. Росавиация также отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов.