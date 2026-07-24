Россия начнет серийный выпуск самолетов SJ-100 осенью 2026 года

Заводы запустят массовое производство полностью российского самолета SJ-100 осенью 2026 года. Об этом сообщил агентству ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он подчеркнул, что инженеры полностью заменили все иностранные детали в конструкции "Суперджета". По словам главы региона, уже этой осенью специалисты начнут переводить проект в стадию серийного изготовления.

Демешин отметил, что российские регионы по-прежнему сильно нуждаются в новых воздушных судах. Власти оценивают этот спрос примерно в сто самолетов. Губернатор пояснил, что авиастроители планируют закрывать эти потребности двумя моделями. Часть заказов выполнят за счет самолетов Ил-114, а остальную долю рынка займут новые лайнеры SJ-100. Таким образом, отечественные предприятия готовятся самостоятельно обеспечить авиакомпании необходимой техникой.

Сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация планирует за 115 миллиардов рублей обновить 50 самолетов SSJ-100, заменив иностранные двигатели на российские моторы ПД-8. Специалисты уже отобрали подходящие лайнеры после проверки их технического состояния и планируют начать работы в конце 2029 года.