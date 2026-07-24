Латвия запретила ввоз российских книг, видеоигр и игрушек

Латвийские депутаты в срочном порядке запретили импорт товаров из России и Беларуси. Под новые санкции попали книги, свежая пресса, видеоигры и детские игрушки. Сейм принял это решение максимально быстро, используя процедуру особой срочности.

ТАСС со ссылкой на портал национального вещания lsm сообщил, что законопроект поддержали шестьдесят шесть депутатов, а против проголосовали всего восемь человек. Министр иностранных дел Байба Браже пояснила на заседании, что теперь ее ведомство может сразу составить список запрещенных товаров и передать его правительству. Она уверена, что такие правила помогут министрам быстро оценивать пользу от запрета и менять его, если того потребует ситуация.

Новые правила касаются не только прямых поставок. Латвия закрыла рынок и для тех товаров российского или белорусского происхождения, которые завозят через другие страны. При этом власти решили не ограничивать транзит. Грузы по-прежнему могут проезжать через латвийскую территорию, если их везут в остальные государства Европейского союза.

Сообщалось, что с 23 июля Россельхознадзор запрещает пяти компаниям из Узбекистана поставлять в Россию овощи, фрукты и зелень, включая капусту, лук, томаты и виноград. Ведомство приняло такие меры ради продовольственной безопасности, так как инспекторы стали чаще находить в узбекской продукции опасных вредителей и нарушать фитосанитарные нормы.