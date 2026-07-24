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Общество Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Ирбита оформить выплаты после паводка

Активисты волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева помогают жителям Ирбита, пострадавшим от паводков, оформлять заявления на выплаты.

Консультации длятся всю неделю. Ирбитчанам помогают заполнить документы, разобраться в своих правах и правильно все оформить.

Волонтеры Алексея Вихарева консультируют жителей Ирбита, пострадавших от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Основная работа по эвакуации жителей завершена, настало время бюрократических действий. Ходим по домам к тем, кто не может прийти сам, разносим воду и продуктовые наборы, поддерживаем сотрудников местной администрации", - рассказали волонтеры в своих соцсетях.

Волонтеры Алексея Вихарева консультируют жителей Ирбита, пострадавших от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Встретились активисты и со своей старой знакомой - Марией Владимировной, которую ранее вместе с ее псом Филей спасли из затопленного дома. Неделю женщина спала на надувном круге, пока за ней не пришли волонтеры и не помогли добраться до родственников.

"Сейчас Мария Владимировна пришла написать заявление на выплаты. Улыбается, не падает духом", - рассказали активисты.

Волонтеры Алексея Вихарева консультируют жителей Ирбита, пострадавших от паводка(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Второй месяц Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает пострадавшим свердловским городам. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь понадобилась и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.

Волонтерский центр в Ирбите открылся в феврале 2025 года. С этого времени ирбитчане обращаются к юристам филиала за юридической помощью, а волонтеры принимают активное участие в жизни города, оказывают помощь местным учебным заведениям, предприятиям и храму. Волонтёры-вихаревцы будут работать в Ирбите до устранения всех последствий паводка.

Теги: Алексей Вихарев, Ирбит, Волонтерский центр, выплата


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