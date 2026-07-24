Блэкаут случился в Грузии и Абхазии из-за аварий

Блэкаут минувшей ночью произошел на территории Грузии и Абхазии. Электричество отсутствовало в Тбилиси и других крупных городах, также из-за отсутствия электроэнергии возникли проблемы в работе крупного грузинского оператора связи – Magti, у пользователей были проблемы с мобильным интернетом.

О причинах масштабного сбоя сообщили в Государственной электросистеме Грузии – там сослались на аварию на высоковольной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы Грузии и Турции.

В Абхазии же сообщили о системной аварии на крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством как Абхазию, так и Грузию.

Сейчас обе аварии устраняются, энергоснабжение постепенно возвращается.