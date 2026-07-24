На Среднем Урале железнодорожники едва не погибли из-за взрыва газового баллона

На Среднем Урале в результате взрыва газовой смеси чудом не погибли два рыбака из Татарстана и их коллеги из Екатеринбурга. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, все четверо работают в одной бригаде на объектах Горьковской железной дороги. ЧП произошло вечером на берегу Бисертского пруда Нижнесергинского района, что в 100 км от столицы Урала.

"Тревожное сообщение о пострадавших в дежурную часть местного ОВД поступило от медсестры приемного покоя ГКБ. На место происшествия с целью установления точных и подробных обстоятельств случившегося выезжали сотрудники полиции. Потерпевшими оказались жители республики Татарстан Ахметзянов и Журавлев, 1976 и 1977 годов рождения, а также их товарищи из Екатеринбурга Юсупов и Курьянов, 1973 и 1999 годов рождения", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его сведениям, у каждого из пострадавших ожоги порядка 15% тела.

"Накануне они, по предварительным данным, прибыли на водоем порыбачить. Здесь водятся щука, окунь, лещ, карп, белый амур и другие виды рыб. Чтобы укрыться от дождя, железнодорожники установили палатку, а внутри нее приспособление для приготовления пищи при помощи туристического газового баллона объемом 250 мл. Спустя непродолжительное время любители отдыха на природе почувствовали запах газа. Однако в голову им пришла мысль не срочно проветрить жилище, а подсветить область возможной утечки легковоспламеняющегося вещества зажигалкой", - сообщил представитель МВД.

Как только устройство для получения огня привели в действие, произошел мощный хлопок с последующим пожаром.

"Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался лишь металлический каркас, а поблизости валялся чехол из-под удочки. Сыщики назначили экспертизу для установления степени тяжести причиненных потерпевшим травм. По итогам расследования причин ЧП и детальной проверки показаний потерпевших представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Возможно возбуждение уголовного дела по статье УК РФ о причинении вреда здоровью по неосторожности", - отметил Валерий Горелых.

Все четверо с ожогами первой и второй степени госпитализированы в больницу областного центра, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Свердловская полиция ведет разбирательство по факту ЧП.