В Ленобласти произошел пожар на складах Wildberries после атаки БПЛА

Три человека пострадали при ударе беспилотников по складам Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, в результате попадания БПЛА загорелся складской центр в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадавших госпитализировали, они в состоянии средней тяжести.

Также после ночной атаки БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района, пострадавших нет.

Всего за ночь, по словам Дрозденко, над Ленобластью сбито 59 украинских беспилотников. Опасность БПЛА отменена.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром город подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. О пострадавших информации нет.

Отметим, что склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам с 18 июля.