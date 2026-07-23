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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Под новые санкции попали зампред Центробанка и Мосбиржа

ЕС ввел санкции против Московской биржи и заместителя председателя Центробанка (имя не указано). Об этом говорится в заявлении дипслужбы Евросоюза. Всего в 21-й список санкций против России вошло 48 физических и 170 юридических лиц.

"Он (список - прим.ред.) включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику и крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных позиций, в общей сложности 218, из которых 48 физических и 170 юридических лиц", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о планируемом введении рестрикции в отношении Московской биржи. По информации Reuters под санкции должны были попасть 94 финансовых организаций, в основном банки.

Сообщается о запрете транзакций на 14 платформах, которые базируются в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии и оказывают услуги в сфере криптовалют.

"Наш 21-й пакет включает в себя наибольшее количество санкций за четыре года. Мы вводим санкции против более чем ста банков и криптооператоров, более 40 судов теневого флота России и нескольких нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. В санкционный список входят более 50 военно-промышленных предприятий, ключевых участников производства российских беспилотников дальнего действия", - заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, председатель Совета по иностранным делам Кая Каллас.

Ограничения коснулись двух российских портов, четырех авиагавань, а также 18 организаций нефтяного сектора, три из которых находятся в РФ, а один в Белоруссии.

В список также внесли 41 судно, связанных, по мнению членов Евросоюза, с теневым флотом РФ, 56 физ- и юрлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, 37 из которых якобы имеют отношение к производству и поставкам дальнобойных беспилотников. Еще восемь человек в списке якобы распространяют пропаганду.

Теги: Центробанк, Мосбиржа, ЕС, санкции


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