Огнеборцы потушили пожар на логистическом центре в Невинномысске после атаки БПЛА

Огнеборцы потушили пожар на логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Владимир Владимиров.

"Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен", - написал глава региона.

Напомним, что пожар возник еще утром в среду после атаки БПЛА. Позднее следственный комитет России квалифицировал атаку беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске как террористический акт, уголовное дело возбуждено по этой статье.

По предварительным данным, в результате атаки на склады Wildberries есть пострадавшие, их число уточняется.