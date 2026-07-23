В Ульяновской области продолжается локализация пожара на объекте ТЭК

На объекте ТЭК в Ульяновской области, пострадавшем от беспилотников, продолжается локализация пожара. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Алексей Русских.

"В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа по объекту ТЭК. На данный момент усилены пожарные расчеты, на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники, аэромобильная группировка МЧС России", - написал глава региона.

Он также добавил, что все сотрудники были вовремя эвакуированы, потому обошлось без пострадавших. На месте работает замгубернатора Ульяновской области Владимир Разумков. Для координации работы создан оперативный штаб.