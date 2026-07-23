На терминале КТК приостановили погрузку нефти в целях безопасности

Погрузку нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приостановили в целях безопасности, сообщило Минэнерго Казахстана.

Все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки.

"В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Накануне агентство Reuters передало, что КТК прекратил прием нефти из Казахстана после приостановки отгрузки под Новороссийском из-за атак на нефтяные танкеры вблизи нефтеналивного терминала.

В понедельник правительство Казахстана заявило, что инфраструктура КТК не пострадала в результате атак украинских беспилотников.