Администрация Тюмени внимательно следит за паводковой обстановкой

Администрация Тюмени внимательно следит за паводковой обстановкой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Уровень воды в реке Туре достиг отметки 806 сантиметров, увеличившись за последние сутки на 19 сантиметров, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Это расценивается специалистами как неблагоприятное гидрометеорологическое явление. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности с 14 июля. Все эти дни проводятся комплексные профилактические работы – проверяется работоспособность ливневой канализации, продолжаются расчистка и промывка канализационных систем", – прокомментировал глава города.



Гидротехнические сооружения находятся в полном девяти метров.



"Хотя по текущим прогнозам такой сценарий маловероятен, мы тщательно готовимся ко всем возможным ситуациям", – подчеркнул глава Тюмени.



Реагирование на риски, связанные с паводком, идет на муниципальном уровне, подчеркнул директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.



"Ситуация под контролем. Необходимость принятия мер в масштабе региона пока отсутствует, но все силы и средства – в высокой степени готовности", – заверил директор департамента.

Отметим, что в Тюменском муниципальном округе ограничили движение на автодороге Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской области. Знаки "Движение запрещено" установлены на участке от с. Салаирки до гр. Свердловской области.



Меры приняты в связи с переливом воды через автомобильную дорогу возле р. Ахманки.



Напомним, ранее закрыли движение по автомобильным дорогам Успенка - Чаплык в Тюменском округе и Хохлово - Криволукская в Ялуторовском округе.

