Главу управления образования Асбеста арестовали за превышение должностных полномочий

Асбестовский городской суд отправил в СИЗО главу городского управления образования Светлану Богданову по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Евгений Шабанов.

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год Богданова издавала приказы о премировании своих сотрудников, после чего требовала от них возвращать эти деньги ей наличными или переводом. Чтобы скрыть схему, сотрудники управления образования перечисляли средства не только на счет обвиняемой, но и ее родственников. Всего за это время Богданова успела получить не менее 600 тыс. рублей.

Суд принял во внимание ходатайство следователя о заключении обвиняемой под стражу, так как та, по его мнению, может оказать давление на свидетелей. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, однако суд принял решение о заключении под стражу по 15 сентября 2026 года включительно.