Один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Подмосковье

Один человек погиб в жилом доме в Егорьевске в результате взрыва газового баллона. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в своем Telegram-канале.

Тело погибшего обнаружено после вскрытия квартиры, где произошел пожар.

Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей. По словам Викулова, для них развернут пункт временного размещения. Также подготовлен маневренный фонд — если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там.

Ранее сообщалось, что взрыв сильно повредил фасад: разнес оконную раму и разрушил балкон. Сразу после взрыва в квартире загорелся огонь. Пламя охватило 60 квадратных метров, но пожарные успели сдержать его.