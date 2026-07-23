Митрополит Евгений предупредил о мошенниках, пишущих от его имени

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предупредил о мошенниках, пишущих людям от своего имени. Как он написал в своих социальных сетях, ему об этом рассказали его знакомые.

Мошенники создали профиль с фотографией владыки, однако номер их телефона не соответствует реальному номеру митрополита.

"К сожалению, это уже не первая такая история, поэтому просто обязан всех предупредить. Митрополит Евгений никогда не пишет с незнакомых номеров и никогда не просит у собеседника денег. Так делают мошенники. Будьте, пожалуйста, осторожны!" - написал владыка.

Напомним, что на днях мошенники снова стали представляться главой Свердловской области Денисом Паслером. Они отправляли на электронную почту гражданам приглашение на фейковую видеоконференцию с губернатором, использовали дипфейк, а во время приема прикрывались "проверкой" и выведывали личные данные.