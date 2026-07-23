Образовательный мост: русский язык и российские учителя едут в Бразилию

Представители Министерства просвещения России и Министерства образования Бразилии провели рабочее совещание в онлайн-формате 22 июля. От российского ведомства выступил Усман Рассуханов, который руководит Департаментом международного сотрудничества. Он отметил, что странам крайне важно развивать партнерство в сфере образования.

Во время переговоров стороны решили продвигать русский язык как иностранный в Бразилии. Бразильское министерство планирует внедрить его в учебные планы некоторых своих школ.

Также Усман Рассуханов сделал акцент на обмене опытом между педагогами. Участники встречи согласовали план, по которому страны наладят связи в программах повышения квалификации. В рамках этой идеи Россия будет направлять своих учителей на работу в бразильские школы.

Кроме того, ведомства подтвердили общий интерес к совместным проектам. Это касается среднего профессионального образования, а также отдыха и оздоровления детей.

Министерство образования Бразилии назвало своим приоритетом подготовку качественных педагогических кадров. Российская сторона выразила готовность делиться накопленным опытом и продолжать регулярный диалог с коллегами.

Ранее Владимир Путин поручил Совету по русскому языку поддержать Международную организацию по русскому языку через подготовку методик и экспертиз для укрепления его статуса в мире. Первый отчет о проделанной работе президент ждет к марту 2027 года, а в дальнейшем такие доклады станут ежегодными.