В Челябинске экс-силовику вменили съём жилья у самого себя

В Челябинске задержан бывший сотрудник городского УМВД, ранее входивший в его руководство. Ему вменяют махинации с ущербом в 260 тыс. руб.

Ранее силовик вышел в отставку по собственному желанию по достижении выслуги лет, дающей право на пенсию. По версии следствия, во время службы полицейский предоставлял работодателю фиктивные документы на компенсацию съёма жилья, которое принадлежало ему самому. Ущерб – более 260 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.