Певец Shaman сжег в русской печи свои кожаные штаны

Певец Shaman (он же Ярослав Дронов) провел ритуальное сожжение своих знаменитых кожаных штанов.

В своем Telegram-канале заслуженный артист России опубликовал видео из русской избы, в котором заявил о желании расстаться окончательно с штанами, в которых ранее выступал (и в которые периодически засовывал микрофон, чем вызывал многочисленные обсуждения).

По словам Дронова, одетого в дырявые джинсы и рубаху в старорусском стиле, пришло время перемен, "требующее радикального подхода".

"Настало время перемен, требующее радикального подхода - и сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен - отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman", - заявил певец, после чего засунул штаны в русскую печь.

"В 30 лет я стал большим артистом и уже почти пять лет я служу России на своем месте. Вы знаете, что не за горами мой юбилей - 22 ноября состоится мой большой юбилейный концерт в Кремле. Тридцать пять лет - солидный возраст, большая ответственность", - объяснил артист свое преображение.

Он не сообщил, собирается ли в общем тренде перейти к написанию своего псевдонима кириллицей.

В мае Дронов попал в скандал, помолившись на собственные портреты на одной из концертных площадок, а до этого мемом в сети стало видео, в котором он лижет лёд Байкала.