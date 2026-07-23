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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском перевернулись пять лодок. Погиб человек

В Каменске-Уральском в результате опрокидывания пяти лодок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГОЧС города.

Трагедия произошла 22 июля. Все пять лодок находились в индивидуальном пользовании. После опрокидывания трое человек оказались в воде и были унесены течением реки. Двое смогли выбраться, но один из пострадавших - мужчина, не использующий средства индивидуальной защиты, - погиб.

Туристам и любителям активного отдыха настоятельно рекомендуют тщательно осматривать лодку перед плаванием, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений. Также нужно проверить наличие всех необходимых принадлежностей: весел, рулевого весла, уключин, спасательного круга, черпака для удаления воды и спасательных жилетов для всех пассажиров.

Перед посадкой необходимо надеть спасательный жилет подходящего размера, который не будет болтаться на теле. Недопустимо перегружать лодку.

Во время движения нужно соблюдать правила безопасности: не меняться местами во время сплава, не садиться на борт и не раскачивать лодку, выбирать только безопасные маршруты и не отдаляться от право стороны берега более чем на 20 м.

Обгонять другое судно следует только с левой стороны. Более крупным судам - моторным и парусным лодкам, теплоходам и катерам - следует уступать. Волны нужно проходить носом лодки.

Не рекомендуется:

  • Пересаживаться с одной лодки на другую;
  • Купаться или нырять с лодки;
  • Плавать в плохую погоду, вечером или ночью;
  • Брать в лодку детей младше 7 лет без сопровождения взрослых;
  • Выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • Управлять лодкой без соответствующих прав.

Если лодка перевернулась:

  • Не паникуйте. В первую очередь помогите тем, кто не умеет плавать;
  • Оказавшись в воде, держитесь за борт лодки и совместными усилиями толкайте ее к берегу;
  • При оказании помощи другим избегайте резких движений и не наклоняйте лодку в одну сторону;
  • Помните, что даже перевёрнутая лодка остаётся на плаву и может служить спасательным средством.

Теги: Каменск-Уральский, лодка, гибель


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