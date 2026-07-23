В Каменске-Уральском перевернулись пять лодок. Погиб человек

В Каменске-Уральском в результате опрокидывания пяти лодок погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГОЧС города.

Трагедия произошла 22 июля. Все пять лодок находились в индивидуальном пользовании. После опрокидывания трое человек оказались в воде и были унесены течением реки. Двое смогли выбраться, но один из пострадавших - мужчина, не использующий средства индивидуальной защиты, - погиб.

Туристам и любителям активного отдыха настоятельно рекомендуют тщательно осматривать лодку перед плаванием, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений. Также нужно проверить наличие всех необходимых принадлежностей: весел, рулевого весла, уключин, спасательного круга, черпака для удаления воды и спасательных жилетов для всех пассажиров.

Перед посадкой необходимо надеть спасательный жилет подходящего размера, который не будет болтаться на теле. Недопустимо перегружать лодку.

Во время движения нужно соблюдать правила безопасности: не меняться местами во время сплава, не садиться на борт и не раскачивать лодку, выбирать только безопасные маршруты и не отдаляться от право стороны берега более чем на 20 м.

Обгонять другое судно следует только с левой стороны. Более крупным судам - моторным и парусным лодкам, теплоходам и катерам - следует уступать. Волны нужно проходить носом лодки.

Не рекомендуется:

Пересаживаться с одной лодки на другую;

Купаться или нырять с лодки;

Плавать в плохую погоду, вечером или ночью;

Брать в лодку детей младше 7 лет без сопровождения взрослых;

Выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения;

Управлять лодкой без соответствующих прав.

Если лодка перевернулась: