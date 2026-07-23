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Образование Кировская область
Фото: пресс-центр Правительства Кировской области

Депутаты поддержали законопроект губернатора Кировской области о помощи работающим родителям

Депутаты Законодательного собрания Кировской области поддержали законопроект, внесенный губернатором Александром Соколовым для помощи работающим родителям. Речь идет о поправках в закон Кировской области "Об образовании в Кировской области". Так, будет изменена методика распределения субвенций, которые направляются из областного бюджета на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций, для продления режима их работы. Законопроект направлен на исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас максимальное время пребывания детей в группах ограничено 12-ю часами в день, что зафиксировано в методике. Вместе с тем по результатам опросов родителей дошкольников потребность в продленном режиме работы существует для 56 групп в муниципальных детских садах Кировской области.

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Вводится увеличенный коэффициент, учитывающий режим работы групп в муниципальных детских садах с пребыванием воспитанников от 13 до 14 часов в день и для групп с круглосуточным пребыванием. Поправки позволят профинансировать продленный режим работы детских садов. Новый график работы в группах начнет действовать с 1 января 2027 года.

Как отметила министр образования Кировской области Наталия Бастрикова, изменения в закон позволят работающим родителям быть уверенными в том, что их дети находятся под надежным присмотром в течение всего необходимого времени.

"Законопроект решает важный демографический вопрос – помогает работающим родителям. Зная, что их ребенок под надежным присмотром и что они точно не опоздают за ним в "садик", они смогут спокойно выполнять свои трудовые обязанности", — подчеркнул председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Согомон Аракелян.

Теги: кировская область, проект, поддержка


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