Бизнес просит правительство повременить с увеличением в 5 раз ставок на пользование водными объектами

Российский бизнес предлагает отложить увеличение ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. По прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), предусмотренный планом правительства 5-кратный рост ставок в 2027-2029 гг. может "заметно увеличить нагрузку на предприятия базовых отраслей промышленности".

В РСПП заявляют, что власти повышением ставок хотят стимулировать бизнес к экономии водных ресурсов, но данные Росстата показывают, что водозабор на производственные нужды в последние годы и так не растет, а снижается.

"Бизнес разделяет задачу рационального водопользования и охраны водных объектов. Однако повышение обязательных платежей должно быть понятным, обоснованным и предсказуемым для предприятий. Сейчас важно <…> оценить, какой должна быть ставка и может ли экономика сейчас позволить себе повышение ещё одного экологического платежа", - отметил глава объединения Александр Шохин.

По оценкам Минприроды России, дополнительные платежи предприятий могут составить 45,6 млрд руб. Для целого ряда отраслей такой рост финансовой нагрузки будет существенным.