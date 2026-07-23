Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму после встречи Лаврова и Рубио

Контакты по украинской теме осуществляются, это позитивно, но говорить об ускорении урегулирования не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшую встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

"Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму", - цитирует его ТАСС.

"Действительно осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - отметил представитель Кремля.

Напомним, Рубио после встречи с Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине придется искать новые идеи и предложения, так как с предыдущими инициативами, выдвинутыми год назад в Анкоридже, не согласны украинцы.