Свердловский школьник получил благодарность от Бастрыкина

Школьнику из Свердловской области вручена благодарность председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ребенок спас тонувшую девочку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, все случилось 4 апреля этого года в Реже: группа детей вышла на лед местного водоема, который впоследствии проломился. В результате несколько девочек оказались в воде.

10-летний Артем с помощью найденной на берегу ветки сумел извлечь одну девочку из воды. Мальчик понял, что не сможет спасти вторую пострадавшую, и оперативно оповестил о происшествии своих родственников.

Прибывшие взрослые оказали необходимую помощь находившимся на берегу детям. Однако спасти вторую девочку так и не удалось.

По поручению Бастрыкина сотрудники СКР по Свердловской области вручили Артему благодарность от главы Следственного комитета России. Школьник отмечен за проявленные отвагу и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.