В Екатеринбурге вынесли приговор подростку с Ямала за поджог вертолета

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор подростку из Ноябрьска (ЯНАО), за совершение террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года несовершеннолетний вместе с приятелем, не достигшим возраста уголовной ответственности, подожгли оборудование связи, причинив сотовому оператору ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей На это их подбил незнакомец из интернета, пообещав денежное вознаграждение.

Через несколько дней подростки дождались ночи и проникли на территорию аэропорта Ноябрьска, где подожгли вертолет. Ущерб собственнику воздушного судна составил 59,7 млн рублей, а аэропорту – 535 тыс. рублей.

Накануне перед судом предстал старший из подростков - 16-летний школьник. Суд признал его виновным по п. "а" ч. 2 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт" и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.