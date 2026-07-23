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Образование Кировская область
Фото: пресс-центр Правительства Кировской области

Александр Соколов: В кировские колледжи поступают абитуриенты из разных регионов страны

С 2023 года количество студентов колледжей и техникумов Кировской области из других регионов выросло в два раза. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Сейчас в Кировской области идет приемная кампания в техникумы и колледжи. Она завершится 15 августа.

По словам главы региона, на сегодня уже поданы заявления более чем на половину бюджетных мест – 8464. При этом больше всего, почти 2,8 тыс. документов, подано на обучение по программам федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети": "Машиностроение", "Электротехническая промышленность и автоматизация производств", "Химическая отрасль", "Легкая промышленность", "Сельское хозяйство", "Клиническая и профилактическая медицина".

(2026)|Фото: пресс-центр Правительства Кировской области

Выпускники этих программ гарантированно получают работу и могут профессионально развиваться в связке с предприятиями.

Губернатор также обозначил, что за три года система среднего профессионального образования перестроена под реальные потребности экономики.

(2026)|Фото: пресс-центр Правительства Кировской области

"Более чем на 1,6 тысяч увеличили число бюджетных мест на нужные специальности. Подготовку по машиностроению увеличили в 3 раза, в 2 раза сократили подготовку экономистов и юристов, полностью прекратили подготовку продавцов и барменов за бюджетный счет", — сообщил Александр Соколов.

Колледжи и техникумы региона привлекают молодежь из других регионов – Москвы и Санкт-Петербурга, Удмуртии и Коми, Пермского края, Нижегородской, Свердловской областей. С 2023 года количество студентов из их числа выросло в два раза. Многие остаются здесь и после обучения.

"Это значит, что область становится привлекательным местом для жизни и работы", — подчеркнул Александр Соколов.

Теги: кировская область, колледж, училище, студент, абитуриент


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