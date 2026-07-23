Александр Соколов: В кировские колледжи поступают абитуриенты из разных регионов страны

С 2023 года количество студентов колледжей и техникумов Кировской области из других регионов выросло в два раза. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Сейчас в Кировской области идет приемная кампания в техникумы и колледжи. Она завершится 15 августа.

По словам главы региона, на сегодня уже поданы заявления более чем на половину бюджетных мест – 8464. При этом больше всего, почти 2,8 тыс. документов, подано на обучение по программам федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети": "Машиностроение", "Электротехническая промышленность и автоматизация производств", "Химическая отрасль", "Легкая промышленность", "Сельское хозяйство", "Клиническая и профилактическая медицина".

Выпускники этих программ гарантированно получают работу и могут профессионально развиваться в связке с предприятиями.

Губернатор также обозначил, что за три года система среднего профессионального образования перестроена под реальные потребности экономики.

"Более чем на 1,6 тысяч увеличили число бюджетных мест на нужные специальности. Подготовку по машиностроению увеличили в 3 раза, в 2 раза сократили подготовку экономистов и юристов, полностью прекратили подготовку продавцов и барменов за бюджетный счет", — сообщил Александр Соколов.

Колледжи и техникумы региона привлекают молодежь из других регионов – Москвы и Санкт-Петербурга, Удмуртии и Коми, Пермского края, Нижегородской, Свердловской областей. С 2023 года количество студентов из их числа выросло в два раза. Многие остаются здесь и после обучения.

"Это значит, что область становится привлекательным местом для жизни и работы", — подчеркнул Александр Соколов.