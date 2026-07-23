"КамАЗ" готовит беспилотные грузовики: выход на дороги - в 2028 году

"КамАЗ" планирует в 2028 году выпустить на обычные дороги грузовики, которые смогут ездить без водителя в кабине. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на главного конструктора инновационных автомобилей компании Сергея Назаренко.

Сейчас инженеры стараются сделать так, чтобы грузовик сам проезжал почти весь маршрут - цель в том, чтобы человеку не приходилось вмешиваться в 99,99 % случаев. Пока без контроля не обойтись: за машиной следит оператор‑логист. Если случится сложная ситуация - например, пробка или препятствие на дороге, - он может удаленно взять управление на себя и вести грузовик по картинке с камер.

По словам Назаренко, расширять беспилотные перевозки между странами СНГ пока сложно: не хватает нужной инфраструктуры. Чтобы техника работала надежно, на всем маршруте должны быть стабильный навигационный сигнал и покрытие сетью 4G.

Еще одно ограничение - действующие правила: сейчас в кабине автономного грузовика обязательно должен сидеть водитель‑испытатель. Именно это пока не дает перейти к полностью беспилотной работе.

Ранее две фуры "КамАЗа" впервые в мире выполнили международную беспилотную перевозку: первая выехала из Москвы 23 мая, вторая - из Астаны 24 мая, а 25 мая они встретились на погранпереходе Петухово, преодолев вместе около 3 тысяч километров.