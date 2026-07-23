В Крыму запретили ездить на мотоциклах ночью: уже изъяли 92 единицы техники

В Крыму с 17 июня нельзя ездить на мотоциклах, мопедах, питбайках и другой мототехнике с 22:00 до 06:00 по московскому времени. Власти объясняют это необходимостью защитить важные объекты и помочь силам ПВО: шум от мотоциклов похож на звук беспилотников, из‑за этого сложнее вовремя заметить угрозу.

По данным ТАСС со ссылкой на МВД региона, правоохранители уже выявили 92 нарушителя - у всех забрали транспорт. Уже в первый день действия запрета Госавтоинспекция отправила на штрафстоянку 59 мотоциклов.

Ранее в Омской области вступил в силу закон, запрещающий продавать бензин и дизель в канистры и другую тару лицам младше 18 лет - это нужно, чтобы снизить риски из‑за неосторожного обращения с горючим. Сотрудники АЗС должны проверять документы, если сомневаются в возрасте покупателя, но есть исключение: с 16 лет можно заправлять транспорт в бак при наличии водительских прав нужной категории.