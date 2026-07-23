В Когалыме задержали полицейского по подозрению в фальсификации уголовного дела

В Когалыме полицейский подозревается в фальсификации уголовного дела. Он был задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Полицейский пытался помочь знакомому вернуть долг по сделке с недвижимостью. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Полицейский помогал знакомому вернуть деньги за несостоявшуюся покупку недвижимости и для этого сфальсифицировал доказательства, чтобы незаконно возбудить уголовное дело против двух граждан. Задержанный отстранен от службы, в его отношении возбуждено уголовное дело. Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы. В случае подтверждения вины его уволят из правоохранительных органов.