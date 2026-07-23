ТМК поделилась опытом организации семейных программ в рамках развития промышленного туризма

В последние годы промышленный туризм становится всё более популярным направлением, привлекающим внимание не только профессионалов, но и семей с детьми. Трубная металлургическая компания (ТМК) активно развивает данное направление, создавая уникальные условия для посещения своих объектов. Как сообщает пресс-служба ТМК, на IV Уральском форуме женщин в Екатеринбурге руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова поделилась опытом организации семейных программ, которые делают посещение промышленных предприятий интересным и познавательным для всех членов семьи.

ТМК обладает несколькими значимыми объектами, которые играют важную роль в развитии промышленного туризма. Одним из таких объектов является музейный комплекс "Северская домна", расположенный на территории Северского трубного завода (СТЗ) в Полевском. С 2025 года этот музей будет носить почётное звание "Достояние Среднего Урала", что подчеркивает его значимость для сохранения культурного и промышленного наследия региона.

Другим важным объектом является Музейно-выставочный центр Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), который стал частью маршрута "Труба зовет!". Этот маршрут предлагает посетителям уникальную возможность познакомиться с историей завода, современными технологиями производства и промышленным дизайном.

Анна Трепалова акцентировала внимание на том, что корпоративные музеи ТМК активно развивают семейные форматы посещения. В "Северской домне" и Музейно-выставочном центре ПНТЗ разработаны специальные программы для детей и родителей, включающие театрализованные экскурсии, творческие мастер-классы, музыкальные представления и интерактивные занятия. Например, дети могут попробовать себя в роли кузнеца или чеканщика, что даёт возможность не только узнать о традиционных металлургических профессиях, но и даже получить практический опыт.

Корпоративные музеи ТМК занимают важное место в социальной и культурной миссии компании. При создании экспозиций акцент делается на объединении промышленного наследия с современными музейными технологиями. Это позволяет сохранить подлинные артефакты и сделать их доступными и интересными для посетителей разных возрастов. А развитие семейных программ направлено на формирование интереса к уральской идентичности и истории промышленности.