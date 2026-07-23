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Общество Омская область
Фото: Накануне.RU

В Омской области запретили продавать топливо подросткам: новые правила на АЗС

В Омской области вступил в силу закон о продаже топлива: бензин и дизель нельзя отпускать в канистры и другую тару людям младше 18 лет. Цель - снизить риски опасных ситуаций с легковоспламеняющимися веществами.

Сотрудники АЗС обязаны проверять документы, если сомневаются в возрасте клиента. При этом есть исключение: с 16 лет можно заправлять транспорт прямо в бак - но только при наличии водительского удостоверения нужной категории. Это согласуется с правилами: с 16 лет разрешено водить мопеды (категория "M") и легкие мотоциклы (подкатегория "A1").

Владельцам АЗС нужно провести инструктаж для персонала: за нарушение правил грозит административная ответственность. Власти рассчитывают, что новые нормы сделают обращение с горючим безопаснее и помогут сформировать у молодежи ответственное отношение к энергоресурсам.

Опыт Омской области могут использовать и другие регионы - если практика окажется эффективной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о попытках придать топливному вопросу политическую окраску. В ходе обсуждения законопроекта о стабилизации рынка топлива он подчеркнул, что подобные спекуляции недопустимы.

Теги: бензин, дефицит, топливо


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