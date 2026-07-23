Россельхознадзор: Пестициды не виноваты в смерти пчёл в Челябинской области

На Южном Урале не нашли пестицидов в пробах почвы в Аргаяшском районе, где погибли пчёлы.

23 июля получены результаты лабораторных исследований первых отобранных проб. В образцах почвы и рапса остаточного количества пестицидов не выявлено. Идут анализы дополнительных проб, сообщает уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

5 и 6 июля в управление поступили два обращения граждан с жалобами на массовый мор пчёл в Аргаяшском районе. 10 июля инспекторы выехали на поля, расположенные возле деревень Ялтырова и Большая Куйсарина, и отобрали две пробы почвы и восемь проб выращиваемого на полях рапса.

Сотрудники управления пообщались с пчеловодом, чтобы отобрать для проведения лабораторных исследований погибших насекомых, но он заявил об их утилизации. 22 июля отобраны ещё 12 проб почвы и выращиваемых сельхозкультур. Они также направлены в лабораторию.